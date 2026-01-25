Μαχαιρωμένος θανάσιμα εντοπίστηκε ένας 80χρονος στη Γλυφάδα- Συνελήφθη ο γιος του ως δράστης

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα όπου ένας 46χρονος φέρεται να σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 8 το πρωί αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν σε τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Γυθείου μετά από κλήση στο κέντρο Άμεσης Δράσης για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου, που ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία, τον 80χρονο μαχαιρωμένο θανάσιμα ενώ έξω από το όχημα βρήκαν και το μαχαίρι.

Ακολούθως οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 46χρονο γιο του θύματος ως δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία ο 46χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στις 29 Μαρτίου του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του.