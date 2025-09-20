Γλυφάδα: Γερανός έπεσε πάνω σε καφετέρια - Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Φοίβης (pics)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Γλυφάδα, όταν γερανοφόρο όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε καφετέρια επί της οδού Φοίβης.

Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.