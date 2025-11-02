Γιάννης Λάλας: Αυτόπτης μάρτυρας «κλειδί» στη δολοφονία του 40χρονου που είχε κατηγορηθεί για το φόνο του Γ. Καραϊβάζ

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία του 40χρονου Γιάννη Λάλα ο οποίος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στην ΕΡΤ ότι οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ενώ μαζί με το θύμα βρισκόταν μία γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία. «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», τόνισε η κα Δημογλίδου προσθέτοντας ωστόσο πως ο «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Ο 40χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Τον περασμένο Μάιο είχε γλιτώσει από απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια.

Η έρευνα για τη νέα αυτή υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Λίγο μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.