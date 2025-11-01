Νεκρός σε ξενοδοχείο της Αράχωβας ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο νεκρός άντρας που εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Αράχωβας αργά το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της αστυνομίας προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή έχει βρεθεί και καμένο όχημα που εκτιμάται ότι είναι των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κριθεί αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών για την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραΐβάζ, στις 9 Απριλίου 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, ενώ είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023.

Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών, ενώ είχε αποδώσει το κίνητρο στις αποκαλύψεις που είχε προαναγγείλει για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας ο δημοσιογράφος. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνταν για την «εκτέλεση» του συμβολαίου θανάτου.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν άτομα γνωστά στις Αρχές και είχαν απασχολήσει για εκβιασμούς και ληστείες ενώ φέρεται να έχουν σχέσεις με τα κυκλώματα της νύχτας.