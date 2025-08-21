Γ. Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα αποστέλλει εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε Πορτογαλία και Ισπανία

O υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με ανάρτησή του στο Χ, ενημερώνει πως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία, όπου τις τελευταίες δέκα μέρες έχουν καεί περισσότερα από 5.000.000 στρέμματα, η Ελλάδα, «με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης», αποστέλλει εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία στέλνει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415, ενώ στην Ισπανία μεταβαίνει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 20 Δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.).



Στην ανάρτησή του, ο υπουργός επισημαίνει ότι η έκταση που έχει καεί είναι σχεδόν η διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ την περίοδο 2006-2024 και σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου.

Με εναέριες και επίγειες δυνάμεις συνδράμει η Ελλάδα την Ισπανία και την Πορτογαλία στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στις δύο χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιτικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χώρα μας, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), διαθέτει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην Πορτογαλία και να ενισχύσουν τις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει προσφέρει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος (GFFF), αποτελούμενη από 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με προορισμό την Ισπανία η οποία και έγινε αποδεκτή από τις ισπανικές Αρχές.