Φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς πριν από λίγη ώρα ξέσπασε πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Η φωτιά, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καίει σε αγροτοδασική έκταση, σε μια περιοχή που έχει πληγεί και στο παρελθόν από πυρκαγιές.

Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση 112



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025

Στην περιοχή επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση και πως «πρόκειται για μία φωτιά η οποία εξερράγη μέσα σε περιοχή που είχε καεί τον Αύγουστο του 2023. Μια περιοχή που έχει ξερόχορτα, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάψει. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι μας προκαλούν προβληματισμό. Αυτός ήταν ο λόγος που ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις».

Ο κ. Ντασιώτης διευκρίνισε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ σε σχετικά μεγάλη απόσταση βρίσκεται και το δάσος του Ελικώνα, το οποίο, προς το παρόν, δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

«Παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα και με πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες, εναέριες και με μηχανήματα που έχουμε διαθέσει, για να αποτρέψουμε κάθε τι που θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Στο μεταξύ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται την Παρασκευή 8 Αυγούστου στις Περιφέρειες Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) και Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.