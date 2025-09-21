Φωτιά στον ΧΥΤΑ του Αγ. Νικολάου στο Λασίθι: Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Μήνυμα από το 112 (vid)
21/09/2025 • 11:05 / Τελευταία Ενημέρωση: 11:42
Ελλάδα
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (21/9) και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Λίγο πριν από τις 11:30, το 112 με μήνυμα τόνισε στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με περισσότερα από 11 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και υδροφόρες και δυο ελικόπτερα, ενώ η Πολιτική Προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Η κατάσβεση είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα απορρίμματα σιγοκαίνε στο εσωτερικό τους και απαιτούνται συνεχείς ρίψεις νερού και χώματος για να περιοριστεί η φωτιά.

