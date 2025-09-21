Φωτιά στον ΧΥΤΑ του Αγ. Νικολάου στο Λασίθι: Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Μήνυμα από το 112 (vid)

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.
Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (21/9) και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Λίγο πριν από τις 11:30, το 112 με μήνυμα τόνισε στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025
🆘 Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών…
Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με περισσότερα από 11 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, πλησίον της περιοχής Κατσίκια στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Στο σημείο έχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και υδροφόρες και δυο ελικόπτερα, ενώ η Πολιτική Προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.
Η κατάσβεση είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα απορρίμματα σιγοκαίνε στο εσωτερικό τους και απαιτούνται συνεχείς ρίψεις νερού και χώματος για να περιοριστεί η φωτιά.