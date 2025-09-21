Φωτιά στον ΧΥΤΑ του Αγ. Νικολάου στο Λασίθι: Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Μήνυμα από το 112 (vid)

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (21/9) και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Λίγο πριν από τις 11:30, το 112 με μήνυμα τόνισε στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με περισσότερα από 11 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, πλησίον της περιοχής Κατσίκια στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Στο σημείο έχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και υδροφόρες και δυο ελικόπτερα, ενώ η Πολιτική Προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Η κατάσβεση είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα απορρίμματα σιγοκαίνε στο εσωτερικό τους και απαιτούνται συνεχείς ρίψεις νερού και χώματος για να περιοριστεί η φωτιά.