Φωτιά στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση πέντε περιοχών

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε δασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας, με το 112 να στέλνει μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους των περιοχών Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος,Λατζοΐου Πουρνάρι και Ηράκλεια, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας.

Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες και ένα τμήμα πεζοπόρο.

Μετά τις 18:00 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.