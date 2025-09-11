Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Άλσος Αχαΐας

Καλύτερη φαίνεται πως είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Άλσος, της Αχαΐας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σημειώνεται πως νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή Άλσος, της Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που μαίνεται σε δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Νωρίς το απόγευμα, μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Λάκκα, της Αχαΐας, να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

