Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία, πλησίον της Αττικής Οδού - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα, ενώ σε μήνυμά του το 112 κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Ενεργοποίηση 112



Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 26, 2025

Σημειώνεται πως οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στο σημείο επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Παιανία Αττικής και επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές , 4 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.