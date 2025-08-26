Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία, πλησίον της Αττικής Οδού - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία, πλησίον της Αττικής Οδού - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

26/08/2025 • 16:25 / Τελευταία Ενημέρωση: 17:27
Ελλάδα
26/08/2025 • 16:25 / Τελευταία Ενημέρωση: 17:27
Ελλάδα

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα, ενώ σε μήνυμά του το 112 κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

 

Σημειώνεται πως οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στο σημείο επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.

ΦΩΤΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα