Φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

To Σάββατο γρήγορα υπό έλεγχο τέθηκε η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών της Θεσπρωτίας και για την οποία είχε σταλεί μήνυμα από το 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας την έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.