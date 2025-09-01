Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες καίνε ελαιόδεντρα ενώ όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

