Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής - Επιχειρούν εναέρια μέσα

01/09/2025 • 19:32
Ελλάδα
01/09/2025 • 19:32
Ελλάδα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες καίνε ελαιόδεντρα ενώ όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

 

 

 