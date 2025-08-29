Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα - Σε δύσβατο σημείο η πυρκαγιά

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Παρασκευή (29/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της Πυροσβεστικής δύσκολο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σε περιοχές του Νομού Ροδόπης στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας. στη Χαλκιδική, σε πολλά νησιά του Αιγαίου, Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε την Πέμπτη 28-08-2025 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 29-08-2025 (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σε περιοχές του Νομού Ροδόπης στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας. στη Χαλκιδική, σε πολλά νησιά του Αιγαίου, Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε την Πέμπτη 28-08-2025 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.