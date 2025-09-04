Φωτιά στη Βρίσα Λέσβου: Δύο μεγάλα μέτωπα – Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λέσβο, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση πάνω από το χωριό της Βρίσας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, στις περιοχές Παλιόπυργος και Κορώνη, με τις φλόγες να καίνε χαμηλή βλάστηση και δασικές εκτάσεις.

Η φωτιά που μαίνεται από τις 2 το μεσημέρι έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική περιοχή, αλλά και χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ «σι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλαιόκαστρο. Η εστία στην Κορώνη ελέγχεται, αλλά το μέτωπο του Παλαιοκάστρου κατευθύνεται προς Καμαρούδι, καίγοντας ελιές και δασική έκταση».

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ότι η φωτιά έχει πάρει μεγάλη έκταση, ενώ οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Λόγω της επικινδυνότητας, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Βρίσας και των γύρω περιοχών, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Σύμφωνα με το lesvosnews.net., οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια εφιαλτική εικόνα, καθώς μέσα σε λίγη ώρα ξεσπούν νέα μέτωπα, με τις φλόγες να απειλούν το χωριό και τις γύρω καλλιέργειες.

Η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται με στόχο να ανακοπεί η πορεία της πριν φτάσει σε πυκνότερες δασικές εκτάσεις.