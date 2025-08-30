Φωτιά στα Γρεβενά: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Τέσσερις διαφορετικές εστίες πυρκαγιών έχουν εκδηλωθεί στα Γρεβενά, όπου κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025

Μεταξύ άλλων, φωτιά έχει ξεσπάσει στο εκτροφείο θηραμάτων το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη των Γρεβενών και το Καλαμίτσι. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες στο έργο της κατάσβεσης, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 ώστε να κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.