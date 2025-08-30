Φωτιά στα Γρεβενά: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Eurokinissi/ Γιάννης Παναγόπουλος
Eurokinissi/ Γιάννης Παναγόπουλος

Φωτιά στα Γρεβενά: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

30/08/2025 • 18:28
Ελλάδα
30/08/2025 • 18:28
Ελλάδα

Τέσσερις διαφορετικές εστίες πυρκαγιών έχουν εκδηλωθεί στα Γρεβενά, όπου κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Μεταξύ άλλων, φωτιά έχει ξεσπάσει στο εκτροφείο θηραμάτων το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην πόλη των Γρεβενών και το Καλαμίτσι. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες στο έργο της κατάσβεσης, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 ώστε να κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

ΦΩΤΙΑ
ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ