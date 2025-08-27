Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

27/08/2025 • 21:57 / Τελευταία Ενημέρωση: 22:36
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους στα Βασιλικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ σπιτιών και οριοθετήθηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές.

 

 