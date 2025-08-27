Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους στα Βασιλικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ σπιτιών και οριοθετήθηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές.