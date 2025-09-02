Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα (pics)
02/09/2025 • 20:41 / Τελευταία Ενημέρωση: 20:54
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι επί της οδού Χρυσοστόμου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα σε παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. 

Παράλληλα,  σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στο Περιστέρι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία με υφάσματα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.

 Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

