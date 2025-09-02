Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα (pics)

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι επί της οδού Χρυσοστόμου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα σε παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Παράλληλα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στο Περιστέρι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία με υφάσματα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, στο #Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2025

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI