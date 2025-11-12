Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - Έγιναν 29 συλλήψεις, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Εξέγερση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Epiloges TV, μετανάστες που διαμένουν στη δομή, έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν ενώ σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 29 άτομα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ο ένας από πέτρα και ο άλλος από δάγκωμα.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία.

Στη δομή, όπως αναφέρει το ThessPost, ζουν 780 άτομα: 550 από την Αίγυπτο και οι υπόλοιποι κυρίως από το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν.