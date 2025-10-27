Έρευνα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η απολογία του λογιστής με τις παράνομες επιδοτήσεις - 11 οι προφυλακίσεις

Ενδέκατο ένταλμα προσωρινής κράτησης εξέδωσαν ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας για κατηγορούμενο που απολογήθηκε σήμερα στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται σήμερα με την ομάδα των τελευταίων έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση. Ανάμεσα σε αυτούς που θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο είναι και ο λογιστής σε βάρος του οποίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία, καθώς φαίνεται να είχε κομβικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης.

Η προφυλάκιση που αποφάσισαν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αφορά έναν κατηγορούμενο, που δήλωνε περιστασιακά απασχολούμενος, ο οποίος φαίνεται να υπέβαλε δηλώσεις με μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει επιδοτήσεις. Απολογία έδωσε επίσης και άλλος ένας κατηγορούμενος ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου, χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου», φέρεται να ισχυρίζεται για την εμπλοκή του.