Επιλογές από Κόνφερενς και Σουνταμερικάνα

Η Σλόβαν επικράτησε 1-0 της Καϊράτ χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,66. Επίσης, έγινε G/G ή Ov (1,55) το Σέλμπουρν – Ριέκα (1-3). Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τον τρίτο γύρο του Κόνφερενς Λιγκ και τη φάση των «16» του Κόπα Σουνταμερικάνα.

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ – ΒΙΚΙΝΓΚ

Επαναληπτικός αγώνας με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Στο πρώτο ματς κέρδισε 3-1 η Μπασακσεχίρ (Τουρκία) μέσα στη Νορβηγία και είναι το ακλόνητο φαβορί για να πάρει την πρόκριση. Η πρωτοπόρος του νορβηγικού πρωταθλήματος δεν έχει άλλη επιλογή από το να παίξει φουλ επίθεση από το πρώτο λεπτό, καθώς θέλει νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά για να οδηγήσει τον αγώνα στην παράταση και ενδεχομένως στα πέναλτι. Από την άλλη, δύσκολο να κρατήσει το μηδέν στα μετόπισθεν. Επομένως, θα πάμε στο G/G+Ov, το οποίο επιβεβαίωσε στους 6/7 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στους τελευταίους τέσσερις μακριά από τη βάση της. Επίσης, ήταν G/G+Ov τα 2/2 ματς της στο Κόνφερενς Λιγκ.

ΜΠΟΛΙΒΑΡ – ΣΙΕΝΣΙΑΝΟ

Πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Κόπα Σουνταμερικάνα με την Μπολιβάρ (Βολιβία) να έχει το πλεονέκτημα του υψομέτρου (3.650 μέτρα). Στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης έκανε περίπατο απέναντι στην αξιόλογη Παλεστίνο από τη Χιλή κερδίζοντάς της 3-0 εντός – εκτός. Επίσης στο γήπεδό της φέτος έχει 9/13 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και οι 8/9 ήταν με Ov 1,5. Αυτό θα ποντάρουμε απόψε κόντρα στη Σιενσιάνο (Περού). Το οποίο επιβεβαίωσε την τελευταία φορά που την υποδέχτηκε (2-1). Η φιλοξενούμενη διάγει περίοδο κάμψης, καθώς «τρέχει» σερί 1-2-3, ενώ εκτός έδρας προέρχεται από 3/4 ήττες. Η τελευταία ήταν με Ov 1,5. Δύσκολα θα αντέξει στο υψόμετρο και στην αφόρητη πίεση που ασκεί η Μπολιβάρ στην εκάστοτε αντίπαλό της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 178 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ – ΒΙΚΙΝΓΚ G/G+OV 1,75

01.00 187 ΜΠΟΛΙΒΑΡ – ΣΙΕΝΣΙΑΝΟ 1+OV 1,5 1,73