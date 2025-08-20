Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Μενίδι και Λιόσια - Οκτώ συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα και ρευματοκλοπές

Έφοδο σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική, σε Μενίδι και Λιόσια πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις προχωρώντας σε οκτώ συλλήψεις σχετικά με ρευματοκλοπές και ναρκωτικά.

Από το πρωί οι Αρχές ήταν στη Φυλή για έρευνες σε σπίτια που βρίσκονται σε καταυλισμούς και επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παραβατικών.

Μετά το σπίτι στο οποίο εντοπίστηκαν ναρκωτικά και ρόπαλα χθες στο Μενίδι, οι Αστυνομικοί έκαναν και σήμερα εφόδους. Σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Φυλής, βρέθηκαν οχήματα χωρίς πινακίδες. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ έχοντας μαζί τους και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα έγιναν ειδικές έρευνες για ρευματοκλοπή σε σπίτια στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις Αχαρνές, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 35χρονος και μια 40χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε άτομα, που τους επισκέπτονταν στις οικίες τους για το σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, η 40χρονη κατελήφθη στην οικία της να κατέχει για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενού της νάιλον συσκευασία, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων, καθώς και ξύλινο ρόπαλο, μήκους 60 εκατοστών, ενώ ο 35χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο, μήκους 80 εκατοστών.

Παράλληλα, στην κατοχή των κατηγορουμένων, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ. Η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν την ΕΛΑΣ για διάφορα αδικήματα, ενώ της έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε 3 ακόμη οικίες, από τις οποίες προσήχθησαν 3 άτομα για εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.