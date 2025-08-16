Κέρκυρα: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους - Προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντιζι (vid)

Φωτιά ξέσπασε σε κινητήρα αεροσκάφους της αεροπορικής Condor, το οποίο είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Boeing 757 με περίπου 250 επιβάτες απογειώθηκε από το νησί των Φαιάκων το απόγευμα του Σαββάτου και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο κινητήρας του πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στην Ιταλία, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Κατά την ίδια πηγή, κάτοικοι της Κέρκυρας δήλωσαν ότι παρατήρησαν τον καπνό από τον κινητήρα του αεροσκάφους. Αν και αρχικά το αεροδρόμιο του νησιού είχε προετοιμαστεί για έκτακτη προσγείωση, οι πιλότοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν προς την Ιταλία.

