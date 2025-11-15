Επέτειος Πολυτεχνείου: Από σήμερα ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Άνοιξε τις πύλες του σήμερα, Σάββατο, το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα και την Κυριακή 16/11 το συγκρότημα Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.