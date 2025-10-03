Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - Αρνήθηκε να νοσηλευτεί, κίνδυνος για την υγεία του

Στην πλατεία Συντάγματος επέστρεψε την Παρασκευή ο Πάνος Ρούτσι, συνεχίζοντας για 19η μέρα την απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο απεργός πείνας μετέβη νωρίτερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με βάση τις συστάσεις που είχε κάνει και η γιατρός που τον παρακολουθεί στο Σύνταγμα, η Όλγα Κοσμοπούλου, διευθύντρια στο νοσοκομείο της Νίκαιας προκειμένου να γίνουν εκ νέου αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι επτά υπογράφοντες γιατροί και η νοσηλεύτρια υπογραμμίζουν ότι είναι πάρα πολύ επιβαρυμένη η κατάσταση της υγείας του και με δεδομένο ότι ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θέλει να νοσηλευτεί συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους ο κ. Ρούτσι έχει χάσει το 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους, εμφανίζει μεταξύ άλλων εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Αναλυτικά, το ανακοινωθέν:

«Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων γιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Εχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του».