Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ξυλοδαρμούς και ζημιές μέσα στο κτήριο

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στο προαύλιο όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου, λίγο μετά τις 9 το πρωί, την ώρα που άνοιγαν οι πύλες του Ιδρύματος για το κοινό, ξέσπασαν επεισόδια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά κάποια άτομα και να σημειωθούν και μεγάλες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 τα επεισόδια έγιναν μεταξύ ακροαριστερών και αναρχικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα επεισόδια σχηματίζεται δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια.

Επέτειος Πολυτεχνείου: Από σήμερα ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Υπενθυμίζεται ότι άνοιξε τις πύλες του σήμερα, Σάββατο, το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα και την Κυριακή 16/11 το συγκρότημα Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.



