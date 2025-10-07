Επεισόδια κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη λεωφόρο Κηφισίας, κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, μετά τη λήξη της πορείας φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών

Ομάδα νεαρών εκτόξευσε φωτοβολίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Ακολούθησαν προσαγωγές από την αστυνομία.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ η ησυχία είχε αποκατασταθεί και δεν υπήρχαν σε εξέλιξη επεισόδια, ωστόσο ακόμη γινόντουσαν προσαγωγές και διαβουλεύσεις με τους διαδηλωτές που ζητούσαν από τους Αστυνομικούς να αφήσουν αυτούς που έχουν προσαγάγει.