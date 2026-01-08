Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας – Έβαλαν φωτιά σε άχυρα (pics)

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας με τους παραγωγούς να βάζουν φωτιά σε άχυρα προκειμένου να μην πλησιάσουν τα ΜΑΤ.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αγρότες με ρόπαλα στα χέρια, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς και άναψαν φωτιά για να τους απωθήσουν, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)