Ενόψει η κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Από σήμερα το βράδυ, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Από τις επόμενες ώρες αναμένονται αρκετές βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο. Στα νησιά Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη και Λευκάδα θα υπάρξουν συγκλίσεις από ανατολικούς και νότιους ανέμους.

Στην περιοχή της Δυτικής Στερεάς, και στη Δυτική Πελοπόννησο από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής αναμένονται συνεχόμενες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός καθώς η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει.

Αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο οι βοριάδες φτάνουν έως τα 8 μποφόρ.Από το μεσημέρι και μετά όμως αναμένεται η εξασθένηση των ανέμων.

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας η θερμοκρασία θα είναι στους 20 – 25 βαθμούς Κελσίου με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, στα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν αρκετές νεφώσεις.

Στην Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά θα υπάρχουν τοπικές βροχές.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα είναι και τη Δευτέρα και θα περάσει και ανατολικότερα καθώς θα υπάρξουν βροχές και στην υπόλοιπη χώρα, όχι όμως τόσο ισχυρές.

Στα νοτιοδυτικά την Κυριακή και γενικά θα παραμείνει άστατος ο καιρός και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανέμους και η θερμοκρασία θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Θα υπάρχουν και αρκετές περιοχές στα ηπειρωτικά όπου θα έχουμε κάτω από τους 20 βαθμούς μέγιστη τιμή θερμοκρασίας.