Επιδείνωση του καιρού με βροχές και χιόνια στα ορεινά

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. –

Αρχικά τα φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές, με τις καταιγίδες να είναι κατά τόπους ισχυρές από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα πολύ νωρίς το πρωί στη Θράκη.

Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και τοπικά στα κεντρικά ορεινά.

Από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ο καιρός σταδιακά θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες στα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία πολύ ψυχρή αέρια μάζα η οποία έχει αρχίσει να κατηφορίζει από τη βόρεια Ευρώπη και στη χώρα μας, ήδη από την Παρασκευή.

Μάλιστα, τα πρώτα χιόνια για τον φετινό χειμώνα έπεσαν το βράδυ της Παρασκευής στο Νυμφαίο. Το χιόνι στρώθηκε στις οροφές των σπιτιών, στους δρόμους και στις πλατείες, δημιουργώντας ένα πανέμορφο τοπίο.

