Το ελληνικό FBI βρήκε καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα στα Καλύβια - Μια σύλληψη

Δολοφονική επίθεση εκτιμάται ότι απέτρεψαν οι Αρχές, έπειτα από τη σύλληψη ενός άνδρα από την Κρήτη στα Καλύβια Αττικής.

Σε όχημα που φέρεται να είχε κλέψει εντοπίστηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, γάντια και ένα μπιτόνι, όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Η πληροφορία που έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) αφορούσε ύποπτο άτομο που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή των Καλυβίων.

Αξιοποιώντας την πληροφορία, οι αρχές πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν κλεμμένα οχήματα και μηχανές. Σε ένα από τα κλεμμένα αυτοκίνητα βρέθηκε ο βαρύς οπλισμός.

Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα με τα όπλα το είχε κλέψει ένας άνδρας από την Κρήτη, ο οποίος ήταν γνώριμος στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης το 2006 για ανθρωποκτονία, ενώ και τότε στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί όπλα.