Έλεγχοι για άδειες πυρασφάλειας και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων έχει κληθεί την Τρίτη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» για να απολογηθεί ενώ θα καταθέσει και απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν 24ωρη ή 48ωρη προθεσμία προκειμένου να προλάβουν να προετοιμαστούν πάνω στον ογκωδέστατο φάκελο με τις 50 καταθέσεις των εργαζομένων, των τεχνικών συμβούλων, ιδιωτών και μη, αυτών που παραγγέλθηκαν από την Εισαγγελία αλλά και το τηλεοπτικό και το φωτογραφικό υλικό που έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για να απολογηθεί πάνω σε αυτά.

Και η υπερασπιστική του γραμμή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αφορά στη διάχυση των ευθυνών σε όσους υπέγραψαν έγγραφα. Ο τοπογράφος μηχανικός που υπέγραψε έγγραφο όπου το υπόγειο είναι αδήλωτο, οι μηχανολόγοι μηχανικοί που υπέγραψαν μελέτη για να εγκατασταθούν οι σωληνώσεις στο υπόγειο χώρο, χωρίς να έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο προστατευτικές δικλείδες.

Εν τω μεταξύ, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας διενεργούν τη Δευτέρα έλεγχο πυρασφάλειας σε άλλο εργοστάσιο του ίδιου επιχειρηματία (με διαφορετικό ΑΦΜ). Την Κυριακή, είχε γίνει αντιληπτό από πολίτη ένα σκάμμα, ενημερώθηκε η αστυνομία και με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες.

Έλεγχος πυρασφάλειας αναμένεται να διενεργηθεί και στο εργοστάσιο του ίδιου επιχειρηματία, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τις εισαγγελικές αρχές, για το τι συμβαίνει με τις άδειες πυρασφάλειας του ίδιου επιχειρηματία στις άλλες επιχειρήσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, μίας και η προανάκριση με τη δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελέως, Ευτυχίας Μελετοπούλου, προϊσταμένης της Εισαγγελίας Τρικάλων, η οποία θα κρίνει πού θα στρέψει την έρευνα και ποιοι ακόμα πρέπει να καταθέσουν για να δώσουν ένα στίγμα για το πως γίνονταν η λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτά θα πρέπει να γίνουν μετά την απολογία του κατηγορουμένου, και από τα όσα θα πει θα αντληθούν στοιχεία που ενδεχομένως θα πρέπει να ερευνηθούν. Οπότε θα υπάρξει μια περαιτέρω έρευνα μέχρι να παραδοθεί η κύρια ανάκριση και να κλείσει και αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις, προκύπτει ότι η διοίκηση του εργοστασίου είχε πάρει δύο προσφορές από τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να βελτιωθούν τυχόν αστοχίες που υπήρχαν στη συγκεκριμένη κατασκευή αλλά τελικά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, εξαιτίας του κόστους της αλλά και γιατί του είπαν ότι πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο για μία εβδομάδα.