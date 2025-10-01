ΕΛ.ΑΣ.: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ - 17 συλλήψεις

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο συστηματικής απάτης μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, επικεφαλής του κυκλώματος εμφανίζεται πρόεδρος τοπικής αθλητικής ομάδας στην Αττική, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και αρκετοί λογιστές. Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή συμμετοχή γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού σε εικονικές συναλλαγές που αφορούν τιμολόγια ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025, διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια με ανύπαρκτες συναλλαγές, με στόχο να εισπράττουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ, καθώς και να αποφεύγουν την καταβολή φόρου εισοδήματος.

Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται λογιστές, κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει πολυπρόσωπο δίκτυο με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό μέσω ενός περίπλοκου κυκλώματος πλασματικών συναλλαγών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν ήδη κατασχεθεί περίπου 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων που θα αποκαλύψουν την πλήρη έκταση της απάτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέλη του είχαν στρατολογήσει περισσότερα από 60 άτομα και είχαν ανοίξει στο όνομά τους περίπου 60 εταιρείες φαντάσματα, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές με ψεύτικα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του ΦΠΑ και φυσικά από την επιστροφή του φόρου.

Με αυτή τη μέθοδο είχαν καταφέρει να κερδίσουν και να εισπράξουν περισσότερα από 5.000.000 ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και ανέμεναν να κερδίσουν ακόμα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Μια έρευνα των αστυνομικών του ελληνικού FBI, η οποία ξεκίνησε πριν από έξι μήνες, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές.