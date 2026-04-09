Ημέρα Δράσης με την κωδική ονομασία «Spark-Down» υλοποιήθηκε χθες Μ. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, από αστυνομικές Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης-καύσης ειδών πυροτεχνίας.

Ο σχεδιασμός της Δράσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει του Πάσχα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία αστυνομικών, τα οποία επιχείρησαν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με τραυματισμούς, ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης διενεργήθηκαν -3.660- έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν -23- συλλήψεις και βεβαιώθηκαν -22- παραβάσεις, ενώ –μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-49.564- κροτίδες,

-41.447- πυροτεχνήματα,

-6.370- παιδικά αθύρματα,

-152- φωτοβολίδες,

-127- αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

-114- βεγγαλικά και

-2.761- γραμμάρια πρώτων υλών.

Συνολικά, από τις 7 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του φαινομένου, μέχρι και χθες 8 Απριλίου 2026, έχουν διενεργηθεί -27.027- έλεγχοι, με τον αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε -93- και των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε -79-.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:

-105.762- κροτίδες,

-44.139- πυροτεχνήματα,

-6.975- παιδικά αθύρματα,

-1.439- αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

-452- συσκευές εκτόξευσης,

-163- φωτοβολίδες,

-149- βεγγαλικά και

-27.167,64- γραμμάρια πρώτων υλών.

Παρατίθενται ενδεικτικές υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της χθεσινής δράσης:

στην Κόρινθο, συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων βρέθηκαν πάνω από -32.000- είδη πυροτεχνίας,

στο Λασίθι, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε επιχείρηση βρέθηκαν πάνω από -23.000- κροτίδες.

στην Αττική, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πάνω από -22.000- κροτίδες καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα, πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων κ.α.

στη Μεσσηνία, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς είχε παραγγείλει από το εξωτερικό -1.000- κροτίδες, τις οποίες θα παραλάμβανε με δέμα από εταιρεία ταχυδρομικών μεταφορών, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον -59- κροτίδες.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει ειδική ενότητα με στατιστικά στοιχεία (ελέγχους, συλλήψεις, κατασχέσεις), καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή χρήσης κροτίδων και λοιπών πυροτεχνικών ειδών (δείτε εδώ).

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.