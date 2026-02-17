Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες (χάρτης)

Νέο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε την Τρίτη η ΕΜΥ, υπογραμμίζοντας το νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα κάνει αισθητό την παρουσία του στην Ελλάδα.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:

Αναλυτικά, προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στις περιοχές:

στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Την ίδια στιγμή, θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι: