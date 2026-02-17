Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες (χάρτης)
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες (χάρτης)

17/02/2026 • 12:02
Ελλάδα
17/02/2026 • 12:02
Ελλάδα

Νέο  επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε την Τρίτη η ΕΜΥ, υπογραμμίζοντας το νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα κάνει αισθητό την παρουσία του στην Ελλάδα.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας: 

Αναλυτικά, προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στις περιοχές:

  • στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
  • στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Την ίδια στιγμή, θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι:

  • στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
  • στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
  • στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΑΙΡΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΕΜΥ

Διαβάστε Περισσότερα