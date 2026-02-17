Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες (χάρτης)

Νέο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε την Τρίτη η ΕΜΥ, υπογραμμίζοντας το νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα κάνει αισθητό την παρουσία του στην Ελλάδα.
Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:
Αναλυτικά, προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στις περιοχές:
- στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
- στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
- στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
- στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
Την ίδια στιγμή, θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι:
- στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
- στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
- στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.