Έκτακτες κρίσεις Σμηνάρχων στην Πολεμική Αεροπορία

Συνεχίζονται οι έκτακτες κρίσεις έτους 2026 – 2027 στην Πολεμική Αεροπορία.

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους ως εξής:

α. Διατηρητέους:

(1) Ιπτάμενους:

(α) Παπακώστα Δημήτριο του Σπυρίδωνα

(β) Τσικαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη

(γ) Ζερβό Δημήτριο του Βασιλείου

(δ) Σακελλαρίου Κωνσταντίνο του Ιωάννη

(ε) Κρουστάλη Βασίλειο του Γεωργίου

(στ) Κωστούρο Αργύριο του Κωνσταντίνου

(ζ) Δραγουδάκη Γεώργιο του Αναστάσιου

(η) Λιακόπουλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου

(θ) Μαρτάκη Δημήτριο - Θαλασσινό του Μιχαήλ

(ι) Τσιρτσή Κωνσταντίνο του Δημητρίου

(ια) Βλαστάκη Γεώργιο του Χρήστου

(ιβ) Λέκο Αθανάσιο του Επαμεινώνδα

(ιγ) Φρούσσο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου

(ιδ) Γάλλο Λεωνίδα του Πέτρου

(ιε) Παπαδημητρίου Δημήτριο του Ευαγγέλου

(ιστ) Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Λεωνίδα

(ιζ) Καππέ Αλέξανδρο του Ιωάννη

(ιη) Θεοδωράκη Βασίλειο του Ευαγγέλου

(ιθ) Σαριδάκη Νικόλαο του Ιωάννη

(κ) Καλαντζή Θεοφάνη του Γεωργίου

(κα) Κουφό Κοσμά του Γεωργίου

(κβ) Τσιριγώτη Πέτρο του Δημητρίου

(κγ) Ανδρούτσο Νεκτάριο του Νικολάου

(κδ) Γαλίζη Νικόλαο του Πέτρου

(κε) Μιχαλόπουλο Αθανάσιο του Απόστολου

(κστ) Σιδηρόπουλο Νικόλαο του Οδυσσέα

(κζ) Μαζανάκη Γεώργιο του Παναγιώτη

(κη) Πετριτσόπουλο Διονύσιο του Ελευθερίου

(κθ) Χρυσικό Δημήτριο του Στεφάνου

(λ) Ρομπόρα Κωνσταντίνο του Αθανασίου

(λα) Μακρίδη Παντελή του Στεφάνου

(λβ) Μπεθάνη Γρηγόριο του Ιωάννη

(λγ) Αρχοντάκη Ανδρέα του Νικολάου

(λδ) Παναγιώτου Ιωάννη του Στυλιανού

(λε) Βασιλάκο Δημήτριο του Ιωάννη

(λστ) Μαυράκη Στέφανο του Ελευθερίου

(λζ) Κολοβό Παναγιώτη του Βασιλείου

(2) Οικονομικούς:

(α) Κεσισικλή Ηλία του Ιωάννη

(β) Ασκονίτου Λασκαρούδα του Απόστολου

β. Προακτέου κατ' εκλογή Υγειονομικού Ιατρού, Συμεωνίδη Νικολάου του Δημητρίου

γ. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Υγειονομικού Ιατρού, Παλαιοκαστρίτη Γεωργίου του Πέτρου - Ανδρέα

δ. Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Υγειονομικού Ιατρού Παπαδημητρόπουλου Κωνσταντίνου του Ανδρέα

Προάγονται:

α. Στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ' εκλογή, για κάλυψη κενής οργανικής θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και παρ. 6, 20 παρ. 1 και 3 του ν. 2439/1996 και 29 του ν. 5265/2026, o Σμήναρχος Υγειονομικού Ιατρός Συμεωνίδης Νικόλαος του Δημητρίου.

β. Στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ' εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 22 και 26 του ν. 5265/2026, οι παρακάτω Σμήναρχοι:

(1) Ιπτάμενοι:

(α) Μουμούρης Μαργαρίτης του Μιχαήλ

(β) Συλαϊδής Χρήστος του Δημητρίου

(γ) Χριστοφιλόπουλος Θεόδωρος του Πέτρου

(δ) Καραμάνης Χρήστος του Φωτίου

(ε) Βαγενάς Ευστάθιος του Νικηφόρου

(στ) Τερζής Απόστολος του Βασιλείου

(ζ) Γκρίνιας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

(η) Μαγκώτσιος Σωτήριος του Μιλτιάδη

(θ) Τσικνάκος Ευάγγελος του Σταύρου

(ι) Σταφίδας Θεοφάνης του Δημητρίου

(ια) Παπαμαυρουδής Παναγιώτης του Χαραλάμπους

(ιβ) Παπαμανώλης Αθανάσιος του Λαζάρου

(ιγ) Κολιοφώτης Νικόλαος του Οδυσσέα

(ιδ) Αβραμίδης Αβραάμ του Παύλου

(ιε) Γούλας Δημήτριος του Ηλία

(2) Μηχανικοί:

(α) Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Ζάχος Χρήστος-Κωνσταντίνος του Ιωάννη

(β) Αεροσκαφών, Κρικέλλας Δημήτριος του Οδυσσέα

(γ) Αεροσκαφών, Γούδας Τριαντάφυλλος του Χαραλάμπους

(δ) Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Μελέας Δημήτριος του Ηλία

(3) Οικονομικοί:

(α) Φόβος Δημήτριος του Νικολάου

(β) Μουρατίδης Γεώργιος του Ευσταθίου

(4) Εφοδιαστές:

(α) Παπανικολόπουλος Θεόδωρος του Αθανασίου

(β) Πικριδάς Δημοσθένης του Μενελάου

γ. Στον βαθμό του Ταξίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και 6, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και 5 περ. α του ν.2439/1996 και 29 του ν. 5265/2026, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Σμήναρχος Υγειονομικού Ιατρός Παπαδημητρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα.

δ. Στον βαθμό του Ταξίαρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 27 του ν. 5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, οι παρακάτω Σμήναρχοι:

(1) Ιπτάμενοι:

(α) Αναδιώτης Βασίλειος του Παναγιώτη

(β) Μαυραγάνης Ιωάννης του Νικολάου

(γ) Παπαμανώλης Διονύσιος του Λαζάρου

(δ) Ελευθερίου Φώτιος του Δημητρίου

(ε) Λαχουβάρης Φώτιος του Χρήστου

(στ) Μπαλάφας Ανδρέας του Νικολάου

(ζ) Κοτζαμάνης Χρήστος του Αθανασίου

(η) Κολώκας Σταύρος του Παναγιώτη

(θ) Γκίγκης Τραϊανός του Ιωάννη

(ι) Φυτάς Ιωάννης του Χρήστου

(ια) Σελλιανάκης Ιωάννης του Γεωργίου

(ιβ) Νικολαΐδης Δημήτριος του Γεωργίου

(ιγ) Καρακώστας Ιωάννης του Ηλία

(ιδ) Κυπριανού Κυριάκος του Φυλακτή

(ιε) Κωτσιάκης Παναγιώτης του Βασιλείου

(ιστ) Αϊβαλιώτης Θεόδωρος του Βασιλείου

(ιζ) Μπισμπίκης Μάριος του Ιωάννη

(ιη) Ράπτης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους

(ιθ) Ξουλεής Χαράλαμπος του Φιλίππου

(κ) Τόγιας Χρήστος του Ευθυμίου

(κα) Κορδός Δημήτριος του Αθανασίου

(κβ) Χατζηιωάννου Εμμανουήλ του Γεωργίου

(κγ) Μουρατίδης Δημήτριος του Θεοδώρου

(κδ) Κατσούλας Παναγιώτης του Αθανασίου

(κε) Πασχαλίδης Παναγιώτης του Ελευθερίου

(κστ) Σιμιτζής Σπυρίδων του Γεωργίου

(κζ) Παπαγρηγορίου Ιωάννης του Χρήστου

(κη) Μπίμπης Κωνσταντίνος του Πέτρου

(2) Μηχανικοί:

(α) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Λευκόπουλος Γεώργιος του Αριστείδη

(β) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Πήτας Ζήσης του Νικολάου

(γ) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Σιρλαντζής Κίμωνας του Δημητρίου

(δ) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Ψαθάκης Κυριάκος του Ιωάννη

(ε) Αεροσκαφών, Κλωνάρας Ευθύμιος του Δημητρίου

(στ) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Σπύρου Ευάγγελος του Γεωργίου

(ζ) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Σιαφαρίκας Μιχαήλ του Βασιλείου

(η) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Δομπούλας Δημήτριος του Ιωάννη

(θ) Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Κουλούρης Εμμανουήλ του Γεωργίου-Σπύρου

(ι) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Οικονόμου Δημήτριος του Βασιλείου

(ια) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Δασούλας Τριαντάφυλλος του Ιωάννη

(ιβ) Αεροσκαφών, Θεοδώρου Νικόλαοςτου Δημητρίου

(ιγ) Αεροσκαφών, ΧατζησταύρουΑπόστολος του Κωνσταντίνου

(ιδ) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Δημητρούσης Χρήστος του Γεωργίου

(ιε) Αεροσκαφών, Παντελίδης Ιωάννηςτου Παναγιώτη

(ιστ) Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Μήτσιου Νικόλαος του Αντωνίου

(3) Οικονομικοί:

(α) Γιαννούσης Γεώργιος του Ιωάννη

(β) Καλενδέρης Αθανάσιος του Αγγελή

(4) Εφοδιαστής, Ταμπάνας Σωτήριος του Παναγιώτη