Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης στη Συγγρού

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 22.50 το βράδυ, άγνωστος άφησε στο σημείο εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Συγκεκριμένα έσπασαν τζάμια και έχει μαυρίσει ο τοίχος.

Στο σημείο έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ερευνήσουν τον μηχανισμό και να συλλέξουν ευρήματα που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο σημείο βρίσκεται και η πυροσβεστική με 7 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ατόμου, ούτε για φθορές σε αυτοκίνητα.

Στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται η Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Αλ. Πάντου ως τον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.