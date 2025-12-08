Εκλογές δικηγορικών συλλόγων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης: Ανακοινώνονται απόψε τα ονόματα των νέων προέδρων

Η αυλαία πέφτει σήμερα, Δευτέρα, στη μάχη του δευτέρου γύρου για την ανάδειξη των νέων προέδρων στους τρεις μεγαλύτερους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας: Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές για τελευταία μέρα, το ενδιαφέρον κορυφώνεται, παρά τη χθεσινή χαμηλή προσέλευση που έχει… ξυπνήσει μνήμες 2021.

ΔΣΑ: Το στοίχημα της συμμετοχής και ο «πόλεμος» των υποψηφίων

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας (ΔΣΑ), η χθεσινή εικόνα ήταν αποθαρρυντική. Έως τις 7 το βράδυ, είχαν ψηφίσει μόλις 3.032 μέλη, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τους 5.104 της προηγούμενης Κυριακής.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολική συμμετοχή και τις δύο ημέρες που θα φτάσει τους 8.000 δικηγόρους, με την αποχή να αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά σε κεντρικό ζήτημα, όπως συνέβη και στις εκλογές του 2021.

Ωστόσο, το πολιτικό «θερμόμετρο» ανέβηκε επικίνδυνα με τις χθεσινές δημόσιες τοποθετήσεις των υποψηφίων.

Ο ένας εκ των δύο διεκδικητών της προεδρίας, Δημήτρης Αναστασόπουλος, που κατηγορήθηκε ως κομματική υποψηφιότητα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, κάνοντας λόγο για «κομματική άλωση» του Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι κορυφαία στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά) κάλεσαν ανοιχτά σε στήριξη του αντιπάλου του, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου. Ο ίδιος καλεί σε «ηχηρή απάντηση» και καταγγέλλει τον απερχόμενο Πρόεδρο, Δημήτρη Βερβεσό, για «κοπιώδη» προσπάθεια εκλογής του εκλεκτού του.



Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος απηύθυνε ύστατη έκκληση για μαζική προσέλευση: «Η ψηφοφορία της πρώτης μέρας ολοκληρώθηκε… Αύριο ψηφίζουμε πιο μαζικά, γιατί κρίνεται το μέλλον μας… Να μη λείψει κανείς!».

Θεσσαλονίκη και Πειραιάς: Το κρίσιμο προβάδισμα και η αποχή

Στους άλλους δύο μεγάλους Συλλόγους, η χθεσινή προσέλευση κινήθηκε σε συγκρατημένους ρυθμούς, ενισχύοντας το παραδοσιακό φαινόμενο της κάμψης συμμετοχής στον β’ γύρο.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), η χθεσινή συμμετοχή των περίπου 570 δικηγόρων ήταν σχεδόν η μισή από την περασμένη Κυριακή. Την προεδρία διεκδικούν ο νυν Πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ο οποίος είχε σαφές προβάδισμα στον α’ γύρο (28,46%), και η Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη (18,49%). Η σημερινή μέρα θα κρίνει αν το προβάδισμα του νυν προέδρου ανατραπεί ή επισφραγιστεί.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά (ΔΣΠ), η συμμετοχή ήταν μειωμένη κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Ο νυν Πρόεδρος Ηλίας Κλάππας, ο οποίος έφτασε μια ανάσα από την αυτοδυναμία στον α’ γύρο (48,38%), αναμετράται με τον Πολυχρόνη Περιβολάρη (24,3%).

Το πρώτο κύμα ανατροπών: Από Ναύπλιο έως Πάτρα

Ενώ στους μεγάλους Συλλόγους το αποτέλεσμα παραμένει θολό, οι εκλογές που ολοκληρώθηκαν ήδη σε εννέα μικρότερους Δικηγορικούς Συλλόγους έδωσαν ένα ξεκάθαρο στίγμα: ο β’ γύρος έφερε εντυπωσιακές ανατροπές, με νικητές της τελευταίας στιγμής.

Θρίλερ στο Ναύπλιο: Νέος πρόεδρος ο Νικόλαος Καρούζος, ο οποίος κέρδισε με μόλις δύο ψήφους διαφορά, ανατρέποντας το αποτέλεσμα του α’ γύρου.



Μεγάλη ανατροπή στην Πάτρα: Ο Παναγιώτης Μεταξάς έκανε τη μεγάλη έκπληξη, επικρατώντας με 51,54%, παρά το σημαντικό προβάδισμα του αντιπάλου του στον πρώτο γύρο.



Νέοι πρόεδροι: Σαφής επικράτηση του Μιχαήλ Ζαφείρη στην Κόρινθο, του Βασίλειου Καταβενάκη στη Ρόδο, του Τρύφωνα Τσατσάρου στη Λάρισα και της Αγάπης Μικρού στα Χανιά.



Επανεκλογές: Διατήρησαν το «τιμόνι» ο Γιώργος Μπέσκος στο Αίγιο, η Σωτηρία Μανάρα – Μαυράκη στη Θήβα και στην Κατερίνη η Ασημίνα Στρίμπα.



Τα βλέμματα όλων στρέφονται τώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, όπου οι κάλπες θα κλείσουν στις 19:00 σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των νικητών.

