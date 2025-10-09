«Είμαι πεπεισμένος πως ο θάνατος του πατέρα μου είναι εγκληματική ενέργεια», κατέθεσε ο γιος του Σ. Βαλυράκη

Ο γιος του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννης Βαλυράκης κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ότι: «Είδα τον πατέρα μου χτυπημένο σε πάρα πολλά σημεία στο πρόσωπο. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται».

Ενώπιον του δικαστηρίου, όπου δικάζονται για ανθρωποκτονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ δύο ψαράδες, ο μάρτυρας περιέγραψε όσα βίωσε την ημέρα που ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός βαριά χτυπημένος στο νησί των Ονείρων, στην περιοχή της Ερέτριας. Όπως δήλωσε στο δικαστήριο ο κ. Βαλυράκης, είναι βέβαιος πως ο πατέρας του είναι θύμα εγκλήματος.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη μοιραία Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, όταν ο Σήφης Βαλυράκης δεν επέστρεψε από τη θάλασσα που είχε βγει με το σκαφάκι του. Όπως κατέθεσε, μετά από ώρες που έψαχναν τον πατέρα του, τους τηλεφώνησε ο ιδιώτης δύτης που αναζητούσε τον Σήφη Βαλυράκη.

«Δεχθήκαμε τηλεφώνημα από τον δύτη ότι βρέθηκε η σορός. Πήγαμε με τη μητέρα μου στο νησί των Ονείρων. Είδαμε πολύ κόσμο. Της είπα κάτσε μέσα και μην βγεις, αν δεν σου πω. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο, ήταν νύχτα. Ήρθε ένας κύριος και μου είπε ότι είναι από το γραφείο Τελετών, "ήρθα να πάρω τη σορό". Είδα τον πατέρα μου, ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν του θείου μου, αδελφού της μητέρας μου. Το πρώτο που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του.

Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είπα ότι θέλω να τον δω. Έβγαλαν το μπουφάν. Βλέπω τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου. Ήμουν σε σοκ. Σκέφτηκα με αυτά τα τραύματα που είδα, πως δέχθηκε επίθεση. Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια», είπε ο μάρτυρας.

Νωρίτερα στο δικαστήριο ολοκληρώθηκε η κατάθεση της χήρας του πρώην υπουργού, Μίνας Παπαθεοδώρου, η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις, δήλωσε την πεποίθηση της ότι «η δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη».

Πρόεδρος: Το κίνητρο τους ποιο είναι;

Μάρτυρας: Δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Από ποια στοιχεία συνάγετε ότι ήταν προσχεδιασμένη;

Μάρτυρας: Από το ότι οι κατηγορούμενοι τον περίμεναν να βγει στην θάλασσα.

Η μάρτυρας επανέλαβε πως «υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση» των λιμενικών της Ερέτριας στη διερεύνηση του περιστατικού το οποίο εξαρχής θεώρησαν ατύχημα. «Ζητούσαμε πληροφορία και δεν την είχαμε» είπε η μάρτυρας η οποία εκτίμησε πως ο Βαλυράκης λόγω των θέσεων του σε εθνικά θέματα αλλά και εξαιτίας ενεργειών του ως μέλος της Προανακριτικής για την υπόθεση δωροδοκιών της Siemens, δεν ήταν αρεστός σε πολλούς.

Και κατά τη σημερινή συνεδρίαση ήταν παρόντες σε συμπαράσταση της οικογένειας Βαλυράκη, πρώην υπουργοί, όπως ο Γιώργος Λιάνης, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά καθώς και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου.

Η δίκη συνεχίζεται.