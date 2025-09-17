«Είμαι μέλος του ISIS, μου έδιναν εντολές για τις φωτιές», είπε ο Παλαιστίνιος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε εκ νέου ο 32χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση στην περιοχή του Βύρωνα. Προσφάτως, είχε συλληφθεί στο Αιγάλεω για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο ανήλικες και μία 52χρονη. Ο δράστης είναι πλέον αντιμέτωπος και με την αναθεώρηση του καθεστώτος ασύλου του, εκτός από τις ποινικές συνέπειες.

Σε βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή που ξεσπάει η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Βύρωνα στις 7 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος Παλαιστίνιος με καταγωγή από τη Συρία, φαίνεται να απομακρύνεται από το σημείο, λίγα μόλις λεπτά μετά την πράξη για την οποία κατηγορείται.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εκ νέου για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ εξετάζεται αν είναι υπεύθυνος και για ακόμα τρεις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή.

Μέλος του ISIS έως το 2023 δήλωσε ο 32χρονος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέλος του ISIS έως το 2023 δήλωσε, στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με την βοήθεια μεταφραστή, ο 32χρονος αλλοδαπός.

Φέρεται να ισχυρίστηκε στους πυροσβέστες ότι σε κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τουρκία τον προσέγγισε άλλο μέλος του ISIS με το όνομα «Mohamed». Από την Τουρκία, είπε, πέρασαν μαζί στην Κω, τον Μάιο του 2024 και στη συνέχεια ξανασυναντήθηκαν στην Αθήνα, τουλάχιστον δέκα φορές. Στις συναντήσεις αυτές ο Mohamed του ζήτησε να βάζει φωτιές, δίνοντας του κάθε φορά 100 ευρώ.

Ο 32χρονος, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του στους πυροσβέστες, είπε ότι ο Mohamed (αν είναι αληθινό το όνομα που έδωσε στις Αρχές) βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, όπου έχει πάρει άσυλο.



Ομολόγησε 4 φωτιές που έβαλε στο δάσος του Υμηττού, στις 21, 23 και 28 Ιουνίου οι πρώτες και στις 7 Σεπτεμβρίου η τελευταία και δήλωσε τέσσερις διαφορετικές διευθύνσεις στην Αθήνα. Από την έρευνα ωστόσο, διαπιστώθηκε οτι δεν είχε μείνει ποτέ σε αυτές της διευθύνσεις.



Για τη μαρτυρία του ότι ήταν μέλος του ISIS έχουν ενημερωθεί διαβαθμισμένες υπηρεσίες της αστυνομίας αλλά και η ΕΥΠ, που θα ερευνήσουν αν οι ισχυρισμοί του είναι αληθινοί.

Είχε συλληφθεί στο παρελθόν για απόπειρες βιασμών

Είχε προηγηθεί η σύλληψή του στο Αιγάλεω για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη σε βάρος δύο ανηλίκων κοριτσιών και μίας γυναίκας. Αρχικά, πλησίασε μία 14χρονη που περπατούσε στον δρόμο και αφού την έπιασε αγκαλιάζοντας την σφιχτά στο ύψος της μέσης την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, επί της οδού Ελλησπόντου στο Αιγάλεω, πλησίασε μία 58χρονη. Την άρπαξε από πίσω, ξεφύσησε στο αυτί της και έφυγε τρέχοντας. Έφτασε στην οδό Νικομήδειας, άνοιξε την πόρτα πυλωτής πολυκατοικίας στην οποία βρισκόταν μία 17χρονη και έκανε κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του, ενώ είχε σηκώσει και τη μπλούζα του.

«Έφυγε απαθέστατος, ήρεμος και μάλιστα όταν είχε ήδη κλείσει την πόρτα η κόρη μου και ήταν μέσα στο σπίτι, αντί να αποχωρήσει, παρέμεινε στον χώρο του σπιτιού», είπε η μητέρα της 17χρονης.

Ένας 30χρονος αυτόπτης μάρτυρας μαζί με τον ξάδερφο της 17χρονης ακινητοποίησαν τον δράστη, μέχρι που έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.

Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Τον περασμένο Μάιο είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στο κέντρο της Αθήνας και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζήτησε από την Υπηρεσία Ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει, καθώς ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.