Δυστύχημα στο «Βιολάντα»: Στη διαρροή προπανίου επικεντρώνονται οι έρευνες - Λάθη και κενά σε ασφάλεια και αδειόδοτηση

Στη διαρροή προπανίου επικεντρώνονται οι εν εξελίξει έρευνες των Αρχών με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας στην ΕΡΤ τα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο και μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η κατάσβεση. Στόχος είναι να μην αλλοιωθούν ευρήματα, ενώ οι εργασίες γίνονται με προσοχή, λόγω της παρουσίας αερίων και του κινδύνου νέας ανάφλεξης ή έκρηξης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το υπέδαφος όπου διέρχονταν αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο. Το υγρό αέριο, όταν βρίσκεται στο υπέδαφος είναι σε υγρή μορφή, όμως σε επαφή με την ατμόσφαιρα στερεοποιείται, γεγονός που επιβάλλει σταδιακή διαβροχή και συνεχή επιτήρηση του χώρου.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα από τις πρώτες αυτοψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο δεξαμενών προπανίου εκτός του κτιρίου, με δίκτυο σωληνώσεων που περνούσε κάτω από τον δρόμο και εισχωρούσε στις εγκαταστάσεις.

Εκτιμάται ότι το χώμα έχει εμποτιστεί με προπάνιο σε μήκος δεκάδων μέτρων κάτω από την ασφαλτόστρωση, πιθανόν λόγω φθοράς των σωληνώσεων.

Το αδήλωτο υπόγειο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο φέρεται να ήταν αδήλωτο και μη καταγεγραμμένο σε επίσημα έγγραφα. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, υπήρχε έντονη οσμή εδώ και καιρό. Καθώς το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώθηκε στα χαμηλά στρώματα, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα που ενδέχεται να ανεφλέγη από κάποια ηλεκτρική πηγή.

Όλοι οι φάκελοι της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί και εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, όπως ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της έρευνας.

Άδειες και ευθύνες υπηρεσιών

Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας αφορά τις αρμόδιες υπηρεσίες και το κατά πόσο πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία του εργοστασίου. Σημειώνεται ότι όπως έχει αποκαλύψει η ΕΡΤ από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε απορρίψει την εγκατάσταση των δεξαμενών προπανίου στο συγκεκριμένο σημείο.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το οποίο εγκρινόταν η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, υπό αυστηρές προϋποθέσεις τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές είναι αν οι όροι αυτοί τηρήθηκαν στην πράξη και αν οι έλεγχοι που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο έγιναν όπως όφειλαν.

Ήδη έχει γίνει κατάσχεση όλων των φακέλων της επιχείρησης, ενώ εξετάζεται αν υπήρξαν μεταβολές στις εγκαταστάσεις, όπως η μεταφορά δεξαμενών προπανίου, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς επαρκή εποπτεία τα τελευταία χρόνια.

Όπως προέκυψε οι εργαζόμενοι είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή στον χώρο εργασίας. Οι αναφορές αυτές, σύμφωνα με καταγγελίες, αποδίδονταν σε προβλήματα αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να μην διερευνηθούν σε βάθος. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η διαρροή υπήρχε προπανίου να υφίστατο για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την έκρηξη.