Δύο σεισμοί 3 και 2,7 Ρίχτερ στη Ραφήνα

Δύο σεισμικές δονήσεις 3 Ρίχτερ και 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν βορειοανατολικά της Ραφήνας το βράδυ της Κυριακής

Ο πρώτος σεισμός, έντασης 2,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19:50. Είχε εστιακό Βάθος 8.4 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της ήταν στα 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Ενώ, η δεύτερη δόνηση των 3 Ρίχτερ σημειώθηκε επτά λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 9,3 χιλιόμετρα.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Νοτιοανατολική Αττική.