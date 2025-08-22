Δίκτυο Αζέρων πρακτόρων στην Ελλάδα; - Ύποπτοι για σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι έρευνες της αστυνομίας και της ΕΥΠ, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τη σύλληψη 26χρονου Αζέρου στη Σούδα στα τέλη Ιουνίου, αποκαλύπτουν τη δράση στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, ενός ολόκληρου δικτύου Αζέρων πρακτόρων, στρατολογημένων πιθανότατα από το Ιράν, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Ορισμένοι μάλιστα από τους συνομιλητές του 26χρονου φέρονται καταχωρισμένοι στις λίστες «μυστικών» υπηρεσιών του εξωτερικού ως ύποπτοι για σχέσεις με τους «Φρουρούς της Επανάστασης» (IRGC), όπως αποκαλείται παρακλάδι των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, από την έρευνα των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, προέκυψαν δρομολόγια επαγγελματία οδηγού από και προς το αεροδρόμιο Χανίων, πάντα συνοδεία του 26χρονου, για την παραλαβή ταξιδιωτών από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο ρόλος τους ερευνάται, με τα στελέχη της ΕΥΠ να θεωρούν πιθανό να πρόκειται για συνεργούς του συλληφθέντος που ενεργούσαν για λογαριασμό του IRGC.

Ο 26χρονος φέρεται να υποδέχθηκε ομοεθνείς του στο αεροδρόμιο των Χανίων περισσότερες από μία φορές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αζέρος συνελήφθη στα τέλη Ιουνίου, να φωτογραφίζει τις εγκαταστάσεις τις Σούδας και τις κινήσεις των νατοϊκών πλοίων.