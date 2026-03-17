Δίκη Λυγγερίδη: Καταθέτουν αστυνομικοί που έσπευσαν να βοηθήσουν τη διμοιρία του τη νύχτα που δολοφονήθηκε

Με τις καταθέσεις της δεύτερης διμοιρίας που πήγε να συνδράμει αυτήν του Γιώργου Λυγγερίδη μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, συνεχίζεται η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών του Ολυμπιακού.

Η δίκη που εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον Κορυδαλλό περνά σε πιο κρίσιμη φάση, καθώς οι νέοι μάρτυρες εκτιμάται ότι θα προσκομίσουν ουσιαστικά στοιχεία, τόσο για τη διερεύνηση της κατηγορίας περί εγκληματικής οργάνωσης όσο και για το ενδεχόμενο συγκάλυψης εμπλεκομένων οπαδών από αστυνομικούς.

Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, αστυνομικοί της δεύτερης διμοιρίας - που είχαν σπεύσει για ενίσχυση της 535, στην οποία ανήκε ο Γιώργος Λυγγερίδης - και είχαν απωθήσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού εντός του γηπέδου «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχουν στατικές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Την επίβλεψη και τη διαχείριση όλων των στατικών αστυνομικών δυνάμεων αλλά και όσων διμοιριών βρίσκονται πέριξ του γηπέδου την έχει ο ταξίαρχος του Πειραιά. Αυτός είναι υπεύθυνος και για την ασφάλεια του χώρου, αυτός δίνει τις εντολές σε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις εντός και εκτός γηπέδου και αυτός έπρεπε να έχει ζητήσει ενισχύσεις όταν συνέβη το τραγικό συμβάν με τον τραυματισμό του Γιώργου».

Στη σημερινή διαδικασία καλούνται να καταθέσουν αστυνομικοί που υπηρετούσαν εντός του γηπέδου το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, υπό τις εντολές του ταξίαρχου Πειραιά.

Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς μπορούν να διευκρινίσουν τον ρόλο της ηγεσίας: Αν δόθηκαν εντολές για παροχή βοήθειας και προς ποια κατεύθυνση, αν υπήρξαν οδηγίες για συλλήψεις οπαδών που επανήλθαν στον χώρο, αν ζητήθηκε να κλείσουν οι είσοδοι ώστε να μην αποχωρήσει κανείς, αλλά και συνολικά αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα καθήκοντα για την προστασία πολιτών και αστυνομικών και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και αστυνομικοί που είχαν βρεθεί σε επεισόδια μετά από αγώνες του Ολυμπιακού σε διάφορες περιοχές, εντός και εκτός Αττικής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα γεγονότα στου Ρέντη ως προς τα πρόσωπα, τη δράση, την οργάνωση, αλλά και τη χρήση εκρηκτικών.