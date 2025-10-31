Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογήθηκε ο Χρήστος Παππάς αναφερόμενος σε «πολιτική δίωξη»

Με τις απολογίες καταδικασμένων ως μελών της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εγκληματική οργάνωση. Κατά τη σημερινή δικάσιμο έχουν οριστεί οι απολογίες των Χρήστου Παππά, Ηλία Κασιδιάρη και Γιάννη Λαγού.

Πρώτος κατά την σημερινή διαδικασία, απολογήθηκε ο καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών Χρήστος Παππάς ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με εγκληματική οργάνωση και ακραία ιδεολογία.

Ο θεωρούμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, χαρακτήρισε «γελοιότητα» αυτήν την ιδιότητα που του αποδόθηκε. Αναφέρθηκε επίσης σε φωτογραφίες που περιέχονται στη δικογραφία και τον εμφανίζουν με ναζιστικά σύμβολα, τις οποίες ενέταξε στη νεότητά του και σε «τότε ιδεολογικές αναζητήσεις». Όπως είπε, «όλα αυτά που με κατηγόρησαν τα θεωρώ αστειότητες. Πλην όμως μου κόστισαν.

Ακόμη και σήμερα θα δείτε να γράφουν "απολογήθηκε ο υπαρχηγός…". Ήμουν νέος τότε. Δεν τις δημοσίευσα πουθενά αυτές τις φωτογραφίες. Θα σας έλεγα ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Τους ήρθε κουτί η δημοσίευση τους. Εγώ θα ρωτήσω εσάς κυρία πρόεδρε: Είστε ίδια τώρα όπως όταν ήσασταν φοιτήτρια; Άλλο οι ιδεολογικές αναζητήσεις και άλλο η πίστη στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια».

Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής αναφέρθηκε στη συγκέντρωση την ημέρα της πρωτόδικης απόφασης λέγοντας πως «δεκάδες χιλιάδες ζητούσαν την καταδίκη μας. Αυτό δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την Δικαιοσύνη;».Συμπλήρωσε δε πως «Σέβομαι τη Δικαιοσύνη αλλά δεν σέβομαι τη λαϊκή Δικαιοσύνη και το νόμο του Λιντς».

Κατά τον κατηγορούμενο «τα ΜΜΕ προβάλλουν ό,τι είναι εναντίον μας και εναντίον μου. Κάποια πράγματα άπτονται της πολιτικής, όπως άπτεται της πολιτικής και η δίωξη μου. Κόβαμε ποσοστά από το κυβερνών κόμμα. Αυτή η κατηγορία έγινε κατόπιν εντολών της εκτελεστικής εξουσίας προς την δικαστική».

Ο κ. Παππάς τόνισε στους δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων: «Δεν θα βρείτε τίποτε που να με βαραίνει. Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μου το βράδυ της δολοφονίας Φύσσα. Ούτε τον μακαρίτη ήξερα, ούτε τον Ρουπακιά ούτε την (τοπική) στη Νίκαια. Υπέστην αδίκως μια καταδίκη. Θα προλάβω όποιον πει "ναι αλλά ο Φύσσας είναι στο χώμα": και φταίω εγώ για αυτό; Η στέρηση της ζωής εκτός από ποινικό αδίκημα είναι και ύψιστο αμάρτημα… Σας καλώ να κρίνετε με την επιστημοσύνη σας. Ο Χρήστος Παππάς είναι αθώος».

Κατά την εξέταση του από την πρόεδρο χαρακτήρισε «θείο δώρο» την δολοφονία Φύσσα για την τότε κυβέρνηση.