Δίκη για το Μάτι: Απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης ζητά η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Την απόρριψη του αιτήματος αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης για την τραγωδία στο Μάτι ζήτησε η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκη Μουζάκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο κάτοικος Πεντέλης, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως υπαίτιος της φονικής πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 104 ανθρώπων.

Στην αθωότητά τους επιμένουν ο πρώην αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος και ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, που έχουν καταδικαστεί για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και εκτίουν ποινή φυλάκισης 5 ετών. Ζητούν από τον Άρειο Πάγο τη μείωση της ποινής τους.

«Καθένας έχει το δικαίωμα να ζητήσει ελαφρυντικά και να ζητήσει και την αναίρεση της ποινής του. Αφαιρέθηκε το δικαίωμα από 120 ανθρώπους να υπάρχουν ανάμεσά μας και από άλλους 57 να ζούμε ως άνθρωποι φυσιολογικοί και εμείς» δήλωσε έξω από τα δικαστήρια η Κάλλι Αναγνώστου, πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι.

Μείωση ποινής ζητεί και ο ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής Νταού Πεντέλης, από το σπίτι του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

«Εμείς ως συγγενείς κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι τελικά τα παιδάκια, οι γονείς μας, τα αδέρφια μας δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Προδόθηκαν από τον κρατικό μηχανισμό» σχολίασε ο Άρης Χερουβείμ, συγγενής θυμάτων στο Μάτι.

Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ωστόσο, στην αγόρευσή της ζήτησε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης, τονίζοντας ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι πλήρως εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη.

Η απόφαση αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες, με την όποια δικαστική εξέλιξη να πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα, καθώς τον Ιούνιο του 2026 επέρχεται η παραγραφή των αδικημάτων.

«Σήμερα ο Άρειος Πάγος, το Ανώτατο Ακυρωτικό, θα κρίνει εντός ολίγου εάν θα βάλει οριστικό τέλος σε αυτή την τραγωδία, κάτι που θα αποτελέσει για όλους, παθόντες και θύματα, μεγάλη δικαίωση» ανέφερε ο Παναγιώτης Μπαλακτάρης, συνήγορος θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι.

Τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέκα κατηγορούμενοι, με τέσσερις εξ αυτών να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.