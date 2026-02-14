Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα οι αγρότες - Σήμερα η αναχώρησή τους, ποια τα αιτήματά τους

To μεσημέρι του Σαββάτου οι αγρότες θα πάρουν συντεταγμένα τον δρόμο της επιστροφής, αφού διανυκτέρευσαν στην Αθήνα με περισσότερα από 40 τρακτέρ παρατεταγμένα στο Σύνταγμα.

Σταδιακά δόθηκαν στην κυκλοφορία οι οδοί Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Γεωργίου Α’, ενώ η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή έως ότου αποχωρήσουν τα τρακτέρ. Λίγα λεπτά πριν από τις 19:30 την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με την αστυνομία να υπολογίζει σε περίπου 2.500 τους διαδηλωτές που έδωσαν το «παρών» σε μία δυναμική κινητοποίηση.

Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων των αγροτών βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα εφόδια, η αναμόρφωση του πλαισίου αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις στο 100% και τη διασφάλιση βιώσιμων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από την κυβέρνηση εκπέμπουν το μήνυμα ότι «οι πόρτες είναι πάντοτε ανοιχτές» για τους αγρότες προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, αγροτικής ανάπτυξης, ή θέματα που αφορούν στη νέα ΚΑΠ. Στρέφουν τους προβολείς στη δέσμη μέτρων που εξαγγέλθηκε μετά τις διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, στα οποία εκτός από την παράταση στο φθηνό ρεύμα, προβλέπεται για το αγροτικό πετρέλαιο και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στην έκπτωση 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και την κάλυψη από τον ΕΛΓΑ στο 100%.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι η σχετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο θα έχει νομοθετηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ την προσεχή εβδομάδα, αναμένεται σε συναντηση με εκπροσώπους των αγροτών, να γίνει ο επανυπολογισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια.