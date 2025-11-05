Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρoνου θύματος – Καραμπίνα και φυσίγγια βρέθηκαν σε σπηλιά

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το γαμπρό του 39χρονου θύματος στα Βορίζια, καθώς έπειτα από έρευνα σε ιδιοκτησία του βρέθηκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι αρχές θα εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην συμπλοκή. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένα κυνηγετικό όπλο χρησιμοποιήθηκε, ωστόσο τα ίχνη από βολή τέτοιου όπλου υπήρχαν μόνο πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Ο γαμπρός του θύματος και θα μεταφερθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

«Στον εισαγγελέα τα τρία αδέλφια, αύριο ενώπιον ανακριτή οι δύο τραυματίες»

Στο μεταξύ, ενώπιον του εισαγγελέα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να μεταφερθούν τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια και αφού ασκηθούν ποινικές διώξεις θα περάσουν την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν, ενώ αναζητείται ο οπλισμός τους.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, τόνισε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές.

Λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών δήλωσε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου πατέρας και γιος και το ξενοδοχείο τέθηκε υπό επιτήρηση για την σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι.

Τα τρία αδέλφια παραδόθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς ύστερα από τρεις ημέρες ερευνών. Αυτό που φαίνεται ότι πρόδωσε τα τρία αδέρφια ήταν ένα τηλεφώνημα που έκανε ο μικρότερος αδερφός, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διοικητή του προκειμένου να του ζητήσει άδεια, καθώς όπως υποστήριξε στο συγκεκριμένο τηλεφώνημα η αστυνομία του είχε κατάσχει το μηχανάκι σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στο σπίτι του.

Αφού οι αστυνομικοί λοιπόν διαπίστωσαν την εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στη φονική συμπλοκή, τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και οδηγήθηκαν στα ίχνη του κινητού τηλεφώνου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 19χρονος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής και κατευθύνθηκε προς αυτό το σημείο.

Στη συνέχεια όμως διέφυγε, εξαφανίστηκε από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου πατέρα και γιο, ενώ στη συνέχεια έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση ένα ακόμη στενό πρόσωπο, τον 19χρονο, με το οποίο ενδεχομένως θα επικοινωνούσε.

Ο κλοιός γύρω από τα τρία αδέρφια έσφιγγε ασφυκτικά, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με τα τρία αδέλφια, προκειμένου να γίνει η παράδοσή τους από τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης. Τελικά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Πράγματι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις σε ένα βενζινάδικο κοντά στις περιοχή στην περιοχή Μοίρες του Ηρακλείου και εκεί παραδόθηκαν.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα, τα οποία βρίσκονται φρουρούμενα σε νοσοκομεία, καθώς έχουν χωριστεί οι δύο οικογένειες. Αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στον ανακριτή.