Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την έκρηξη βόμβας στο χωριό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για τη φονική βεντέτα στα Βορίζια, όπου η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε το απόγευμα της Τετάρτης, έναν 23χρονο για την έκρηξη βόμβας που αποτέλεσε αφορμή για το πρόσφατο αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συγγενή του 39χρονου άνδρα της οικογένειας Καργάκη που είχε πέσει νεκρός από σφαίρες καλάσνικοφ. Ο νέος άνδρας θεωρείται πως ήταν εκείνος που τοποθέτησε τη βόμβα σε οικία ιδιοκτησίας της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη αξιοποιήθηκε μεταξύ άλλων οπτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο νέος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».