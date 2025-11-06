Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά τις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες που νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο ΠΑΓΝΗ για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη και τον 30χρονο ξάδερφό τους. Και οι δύο ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισής τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους» και πως υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν». Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, «υπάρχει ένα θολό τοπίο» σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα».

Τόνισαν δε, πως πρέπει να προχωρήσουν στη διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας. «Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και τι έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης», κατέληξαν οι συνήγοροι.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, νωρίς το απόγευμα, καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη εξετάσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων η μητέρα των τεσσάρων αδελφών και η σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων.

Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου νεκρού

Νωρίτερα, συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα την Τετάρτη και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί, στα Βορίζια. Όπως σχολιάζει ο ΣΚΑΪ, o άνδρας αναζητούνταν για να συλληφθεί.

Οι αρχές, μετά τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, αλλά και το βίντεο που έφτασε στα χέρια τους από την ώρα των πυροβολισμών, ταυτοποίησαν τον 43χρονο ως τον άνθρωπο που πυροβόλησε με καλάσνικοφ από ψηλό σημείο, στον αύλειο χώρο του σπιτιού στο οποίο λίγες ώρες πριν το μακελειό, είχε εκραγεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της 56χρονης οφειλόταν σε διαμπερές τραύμα από πυροβολισμό με καλάσνικοφ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν από τις πρώτες εξετάσεις, ότι το τραύμα είχε προκληθεί από πυροβολισμό από ψηλό σημείο.

Ο 43χρονος συγγενής του δεύτερου νεκρού στο μακελειό - του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών - οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Την ίδια μέρα αναμένεται να απολογηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και τα τρία αδέλφια 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης..

Στο Ηράκλειο αύριο ο Μ. Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα βρεθεί αύριο Παρασκευή στο Ηράκλειο, λίγες μέρες μετά το ξέσπασμα της φονικής βεντέτας στα Βορίζια, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν έξι ακόμα.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.

Εν αναμονή κυβερνητικών ανακοινώσεων κατά της οπλοκατοχής

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει στις αμέσως επόμενες ημέρες, όπως προανήγγειλε χθες, Τετάρτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το γενικό πλαίσιο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής και του τρόπου που δίνονται άδειες καθώς και στον τρόπο που διεξάγονται οι έλεγχοι.



Ο πρωθυπουργός φέρεται να εργάζεται πάνω στα μέτρα που θα ανακοινώσει, αξιολογώντας και σχετικές προτάσεις που δέχεται από συνεργάτες του.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, ενώ θα υπάρξει και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται συλλήβδην κάτοικοι μιας περιοχής – τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας στο MEGA, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης ότι «επί της σημερινής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν υπάρξει οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς βεβαίως να υποστηρίζουμε ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα».

Σχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα, καταγράφοντας και τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος με καταγωγή από την Κρήτη- ο κ. Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι πρέπει να βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

«Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει. Εμείς θα ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα για να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια και για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη. Με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες, από τη δημοτική αστυνομία. Κάποιοι θα συνεχίσουν να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν ότι πλέον έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και η φιλοσοφία του κράτους», κατέληξε.