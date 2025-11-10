Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη, μετά την απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη, που βρέθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν για το περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη και ο 48χρονος ξάδερφός του οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 στα δικαστήρια Ηρακλείου φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.

Ο πρώτος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο δεύτερος με απολογητικό υπόμνημα αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Η ανακρίτρια μετέβη το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνταν οι τρεις άνδρες που είχαν παραδοθεί πριν από πέντε ημέρες, προκειμένου να λάβει τις καταθέσεις τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα οι ίδιοι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και υποστήριξαν ότι δεν έφεραν όπλα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι - πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη. Οι δύο κρατούνταν έξω από το Ηράκλειο, σε φυλακές της Χεροσνήσου και οι αρχές είχαν ζητήσει να μην διαρρεύσει το παραμικρό για τη στιγμή της απολογίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να φυλακιστούν εκτός της Κρήτης για ευνόητους λόγους.

Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες του ΠΑΓΝΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris, σε φυλακές εκτός Κρήτης βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια οι οποίοι είχαν συλληφθεί από την πρώτη στιγμή για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και νοσηλεύονταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για τον 25χρονο, αδελφό των τριών συλληφθέντων που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης καθώς και έναν 30χρονο συγγενή τους.

Η μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός Κρήτης έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα το βράδυ της Παρασκευής.

Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία εν παρουσία ψυχολόγων

Σήμερα, Δευτέρα, επαναλειτουργούν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επιστροφή στην ομαλότητα. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν για τουλάχιστον 15 ημέρες, προκειμένου να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς.